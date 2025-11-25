Yeni Şafak
Altınordu'da kadro sıkıntısı: 7 oyuncu cezalı

18:4425/11/2025, Salı
Altınordu'nun rakibi katamonuspor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altınordu, 13. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kastamonuspor'a konuk olacak. Düşme hattında bulunan İzmir temsilcisi, son üç maçını gol atamadan kaybetmiş olmasının yanı sıra, "bahis soruşturması" sebebiyle hak mahrumiyeti cezası alan tam yedi as oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Kritik Kastamonu deplasmanı, Altınordu'nun ligdeki kaderini belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sıkıntılı bir dönemden geçen Altınordu, yarın ligin 13. haftasında kritik bir mücadele için Kastamonu'ya gidiyor. Düşme hattında, 18. sırada yer alan ve yalnızca 4 puan toplayabilen İzmir ekibi, ligin orta sıralarında (9. basamak) bulunan Kastamonuspor’a konuk olacak. Gazi Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak olan bu hayati karşılaşmayı hakem Berkay Ağış yönetecek. Altınordu, ligde henüz galibiyet yüzü görememiş olmanın yarattığı baskıyla, 18 puanlı güçlü rakibini mağlup ederek moral bulmayı ve kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor.


Takımı sarsan bahis soruşturması engeli


Altınordu camiasını derinden sarsan bir gelişme, takımın Kastamonu deplasmanına eksik kadroyla gitmesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan tam yedi futbolcu, kritik Kastamonuspor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak. Bu durum, ligin dibinde bulunan İzmir temsilcisinin işini daha da zorlaştırıyor

Cezalı oyuncular arasında; 9 ay hak mahrumiyeti cezası alarak sezonu kapatan Uğur ile birlikte, 3'er ay ceza alan İzlem Anıl, Mustafa ve Arif bulunuyor. Ayrıca, 45’er gün ceza verilen Tugay, Hasan Berat ve Umut da görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.


Teknik heyet, eksiklere rağmen galibiyet arıyor


Cezalı oyuncular listesiyle birlikte teknik heyetin kadro kurmakta zorlanacağı bu karşılaşmada, takımın tecrübeli isimlerinden Kerim Avcı'nın durumu ise maç saatinde netleşecek. Hafif sakatlığı bulunan Avcı'nın sahada olup olmayacağı, takımın hücum gücü için belirleyici olacak. Son üç maçtır rakip fileleri havalandıramayan ve ciddi bir gol kısırlığı yaşayan Altınordu, Kastamonu deplasmanında hem galibiyet hasretine son vermeyi hem de düşme hattından uzaklaşmak için ilk adımı atmayı hedefliyor. Bu zorlu mücadele, Altınordu'nun karakterini ve ligdeki direnme gücünü test edecek.

