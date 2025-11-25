Altınordu'da kadro sıkıntısı: 7 oyuncu cezalı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sıkıntılı bir dönemden geçen Altınordu, yarın ligin 13. haftasında kritik bir mücadele için Kastamonu'ya gidiyor. Düşme hattında, 18. sırada yer alan ve yalnızca 4 puan toplayabilen İzmir ekibi, ligin orta sıralarında (9. basamak) bulunan Kastamonuspor’a konuk olacak. Gazi Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak olan bu hayati karşılaşmayı hakem Berkay Ağış yönetecek. Altınordu, ligde henüz galibiyet yüzü görememiş olmanın yarattığı baskıyla, 18 puanlı güçlü rakibini mağlup ederek moral bulmayı ve kötü gidişatı durdurmayı amaçlıyor.





Takımı sarsan bahis soruşturması engeli





Altınordu camiasını derinden sarsan bir gelişme, takımın Kastamonu deplasmanına eksik kadroyla gitmesine neden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan tam yedi futbolcu, kritik Kastamonuspor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak. Bu durum, ligin dibinde bulunan İzmir temsilcisinin işini daha da zorlaştırıyor

Cezalı oyuncular arasında; 9 ay hak mahrumiyeti cezası alarak sezonu kapatan Uğur ile birlikte, 3'er ay ceza alan İzlem Anıl, Mustafa ve Arif bulunuyor. Ayrıca, 45’er gün ceza verilen Tugay, Hasan Berat ve Umut da görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.





Teknik heyet, eksiklere rağmen galibiyet arıyor



