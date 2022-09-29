Amedspor başkanından şaşırtan açıklama: Maçta anormal hiçbir şey olmadı

Selahattin Yıldırım, 25 Eylül'de Diyarbakır'da oynanan Bursaspor maçıyla ilgili olarak Şehmus Özer Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı.

Yıldırım, tribünlerden birçok yabancı maddenin atıldığı ve sözde Kürdistan mesajı vermek için paçavraların açıldığı maçla ilgili, "Anormal hiçbir şey olmadı" dedi.

Selahattin Yıldırım'ın ayrıca en centilmen kulüplerden biri olduklarını da iddia etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

İşte Selahattin Yıldırım'ın Bursaspor maçıyla ilgili yaptığı o açıklama:

"Normal bir lig maçında olabilecek olayların dışında hiçbir şey olmamışken; yani sahaya atılan pet suları dışında... Yani bardak sular dışında hiçbir şey olmamışken... Sahaya yok keser atıldı, yok testere atıldı, yok sallama atıldı, yok döner bıçağı atıldı, gibi algılarla... Çocukların hayati tehlikeleri var gibi algılarla, yaptıkları spekülasyonlarla, futbol kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. Maçın başlamasından sonlanmasına hatta misafir takımın yöneticileri de dahil havalimanına varışına kadar hiç kimsenin kılına zarar gelmemiştir. Burnu da kanamamıştır. 2021-2022 sezonunda Türkiye liglerinde en az ceza alan, sahası hiç kapanmayan, en az sarı kart gören, en centilmen kulüplerden de biriyiz."

SPOR Taraftar grupları tek yürek oldu: Amedspor kapatılsın

OYNAT 00:48 Amedspor-Bursaspor maçı sonrası ortalık karıştı: Bursasporlu futbolcular polis kalkanları eşliğinde sahadan ayrıldı TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. Bursasporlu futbolcular, sahaya atılan maddeler nedeniyle polis kalkanları eşliğinde soyunma odasına gitti. Polisin bölgede güvenlik önlemi sürüyor.

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