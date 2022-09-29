Spor Amedspor başkanından şaşırtan açıklama Maçta anormal hiçbir şey olmadı
FUTBOL FUTBOL

Amedspor başkanından şaşırtan açıklama: Maçta anormal hiçbir şey olmadı

Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Bursaspor maçında yaşanan tribün olayları için "Anormal hiçbir şey olmadı" dedi. Yıldırım'ın bu açıklaması şaşkınlıkla karşılandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Amedspor Başkanı Bursaspor maçında yaşananlarla ilgili ne dedi?
Selahattin Yıldırım

Selahattin Yıldırım, 25 Eylül'de Diyarbakır'da oynanan Bursaspor maçıyla ilgili olarak Şehmus Özer Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı.

Yıldırım, tribünlerden birçok yabancı maddenin atıldığı ve sözde Kürdistan mesajı vermek için paçavraların açıldığı maçla ilgili, "Anormal hiçbir şey olmadı" dedi.

Selahattin Yıldırım'ın ayrıca en centilmen kulüplerden biri olduklarını da iddia etmesi şaşkınlıkla karşılandı.

İşte Selahattin Yıldırım'ın Bursaspor maçıyla ilgili yaptığı o açıklama:

  • "Normal bir lig maçında olabilecek olayların dışında hiçbir şey olmamışken; yani sahaya atılan pet suları dışında... Yani bardak sular dışında hiçbir şey olmamışken... Sahaya yok keser atıldı, yok testere atıldı, yok sallama atıldı, yok döner bıçağı atıldı, gibi algılarla... Çocukların hayati tehlikeleri var gibi algılarla, yaptıkları spekülasyonlarla, futbol kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. Maçın başlamasından sonlanmasına hatta misafir takımın yöneticileri de dahil havalimanına varışına kadar hiç kimsenin kılına zarar gelmemiştir. Burnu da kanamamıştır. 2021-2022 sezonunda Türkiye liglerinde en az ceza alan, sahası hiç kapanmayan, en az sarı kart gören, en centilmen kulüplerden de biriyiz."

Taraftar grupları tek yürek oldu: Amedspor kapatılsın
SPOR
Taraftar grupları tek yürek oldu: Amedspor kapatılsın

Amedspor-Bursaspor maçı sonrası ortalık karıştı: Bursasporlu futbolcular polis kalkanları eşliğinde sahadan ayrıldı
OYNAT 00:48
Amedspor-Bursaspor maçı sonrası ortalık karıştı: Bursasporlu futbolcular polis kalkanları eşliğinde sahadan ayrıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in, evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. Bursasporlu futbolcular, sahaya atılan maddeler nedeniyle polis kalkanları eşliğinde soyunma odasına gitti. Polisin bölgede güvenlik önlemi sürüyor.


Ekibi belli oldu

Ekibi belli oldu

​Göztepe'de göreve getirilen Ekrem Dağ'ın antrenör kadrosu açıklandı.
Derbilerde deplasman yasağı

Derbilerde
deplasman yasağı

​İstanbul Valiliği alınan kararı duyurdu.
Derbi öncesi olay görüntüler

Derbi öncesi
olay görüntüler

Satırla Vodafone Park'ın önüne gelip kavga çıkardılar.
'Geçilmeye pek niyetimiz yok'

'Geçilmeye pek niyetimiz yok'

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ardından Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin <br>en büyük kozu

Fenerbahçe'nin
en büyük kozu

​Jorge Jesus'un derbilerdeki başarısı dikkati çekiyor.
Prim sözü

Prim sözü

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçı öncesi takıma öz güven aşıladı.
Deplasman Aslan'ı

Deplasman Aslan'ı

​Sarı-kırmızılılar dış sahada zirvede.
Cumhurbaşkanlığı Kupası<br>Anadolu Efes'in

Cumhurbaşkanlığı Kupası
Anadolu Efes'in

Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak

Yıldız futbolcu Mesut Özil, 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Sürpriz transfer

Sürpriz transfer

Karagümrük, serbest statüdeki Adem Ljajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Hayal kırıklığı yaşattılar

Hayal kırıklığı yaşattılar

​Trabzonspor'dan ayrılanlar Fenerbahçe'de tutmadı.
'Şampiyonluklar için<br>Trabzonspor'dayım'

'Şampiyonluklar için
Trabzonspor'dayım'

​Trabzonspor'da Marc Bartra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.