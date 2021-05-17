Anderson Talisca Çin'den Suudi Arabistan'a gitti: Yıllık 6 milyon Euro kazanacak

Beşiktaş'ta geçirdiği dikkat çekici iki sezonun ardından Çin'e giden ve bu ligde de harika işlere imza atan Anderson Talisca'nın yeni sezonda Avrupa'ya dönmesi bekleniyordu. Ancak Brezilyalı futbolcu bu tercihte bulunmadı ve kendisine astronomik bir teklif yapan Al Nassr kulübüyle anlaştı.

Çin'deki kulüplerin mali disiplin altına girmesinin ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul eden Anderson Talisca'nın yıllık 6 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Anderson Talisca, futbol kariyerinde çıktığı 256 maçta 100 gol atarken 33 de asist yapma başarısı gösterdi.