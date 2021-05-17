Spor Anderson Talisca Çinden Suudi Arabistana gitti Yıllık 6 milyon Euro kazanacak
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Anderson Talisca Çin'den Suudi Arabistan'a gitti: Yıllık 6 milyon Euro kazanacak

Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık olarak forma giydikten sonra Çin'e giden Anderson Talisca'nın yeni durağı Suudi Arabistan oldu. Brezilyalı futbolcu, eski Galatasaraylı futbolcular Maicon ve Amrabat'ın formasını giydiği Al Nassr ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anderson Talisca Çinden Suudi Arabistana gitti: Yıllık 6 milyon Euro kazanacak
Anderson Talisca, Çin'in Guangzhou FC takımında forma giyiyordu.

Beşiktaş'ta geçirdiği dikkat çekici iki sezonun ardından Çin'e giden ve bu ligde de harika işlere imza atan Anderson Talisca'nın yeni sezonda Avrupa'ya dönmesi bekleniyordu. Ancak Brezilyalı futbolcu bu tercihte bulunmadı ve kendisine astronomik bir teklif yapan Al Nassr kulübüyle anlaştı.

Çin'deki kulüplerin mali disiplin altına girmesinin ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul eden Anderson Talisca'nın yıllık 6 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

  • Anderson Talisca, futbol kariyerinde çıktığı 256 maçta 100 gol atarken 33 de asist yapma başarısı gösterdi.

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