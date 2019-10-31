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Ankaragücü Genel Kurulu'nda ortalık karıştı

MKE Ankaragücü’nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu’nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı.

Haber Merkezi AA
Bazı delegeler konuşma yapan Ali İhsan Mutlu'nun üzerine yürüdü.

Bazı delegeler konuşma yapan Ali İhsan Mutlu'nun üzerine yürüdü.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı.

Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" deyince Mehmet Yiğiner kendisine tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.

Bazı delegeler de bu olaya tepki gösterince salonda bir süre genel kurula ara verildi.

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga
DHA

Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga

Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kavga çıktı. Delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı. Ali İhsan Mutlu, 'Ankaragücü'nün borcu nasıl 240 milyon oldu?' demesinin üstüne ortalık karıştı. Çıkan olayların ardından Ali İhsan Mutlu, darp edilerek salon dışına çıkarıldı.

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Ankaragücü olağanüstü genel kurulunda kavga
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