Anlaşma sağlandı! Milli futbolcu Ozan Kabak yeni sözleşmeye imza atıyor

Bundesliga’da sergilediği performansla dikkat çeken Ozan Kabak, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmasına rağmen tercihini kulübü Hoffenheim’dan yana kullandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ozan Kabak’ın geleceğine dair son noktayı koydu. Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Hoffenheim yönetimiyle masaya oturan Ozan, 2030 yılına kadar sürecek yeni ve uzun vadeli bir sözleşme üzerinde her konuda mutabakata vardı.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa serüvenine Stuttgart, Schalke 04, Liverpool ve Norwich City gibi kulüpleri sığdıran Ozan Kabak, Alman ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti.







