Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Anlaşma sağlandı! Milli futbolcu Ozan Kabak yeni sözleşmeye imza atıyor

16:3112/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
26 yaşındaki milli stoper, Hoffenheim formasıyla attığı golün sevincini yaşadı.
A Milli Futbol Takımımızın savunma hattındaki en önemli isimlerinden biri olan ve adı transfer dedikodularına karışan Ozan Kabak, kariyerinde istikrarı seçti. İşte detaylar...

Bundesliga’da sergilediği performansla dikkat çeken Ozan Kabak, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmasına rağmen tercihini kulübü Hoffenheim’dan yana kullandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Ozan Kabak’ın geleceğine dair son noktayı koydu. Romano'nun paylaştığı bilgilere göre Hoffenheim yönetimiyle masaya oturan Ozan, 2030 yılına kadar sürecek yeni ve uzun vadeli bir sözleşme üzerinde her konuda mutabakata vardı.

Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Avrupa serüvenine Stuttgart, Schalke 04, Liverpool ve Norwich City gibi kulüpleri sığdıran Ozan Kabak, Alman ekibinde kaptanlığa kadar yükselmişti.



#Ozan Kabak
#Hoffenheim
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
