Antalyaspor - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

1/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Antalyaspor ile Fenerbahçe 60. randevuda.
Antalyaspor ile Fenerbahçe 60. randevuda.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 11'leri

Antalyaspor:
Julian, Hüseyin, Veysel, Gianetti, Paal, Soner, Ceesay, Ballet, Doğukan, Storm, Streek.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Jayden, Levent, Guendouzi, Kante, İsmail, Asensio, Kerem, Cherif.



#Süper Lig
#Antalyaspor
#Fenerbahçe
