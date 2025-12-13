Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya’da oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve futbol kamuoyunun gözü, zirve yarışını yakından ilgilendiren bu randevuda olacak.





Karşılaşmada orta hakem olarak Ali Yılmaz görev yapacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.





Antalyaspor–Galatasaray maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Atilla Karaoğlan görev alacak. VAR ekibinde Karaoğlan’a AVAR olarak Suat Güz eşlik edecek.















