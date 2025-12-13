Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Selman Ağrıkan
13:0213/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan
Sakarya bölgesi hakemi Atilla Karaoğlan

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Antalyaspor–Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi belli oldu. Kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem görevini Atilla Karaoğlan üstlenecek.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya’da oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak ve futbol kamuoyunun gözü, zirve yarışını yakından ilgilendiren bu randevuda olacak.


Karşılaşmada orta hakem olarak Ali Yılmaz görev yapacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.


Antalyaspor–Galatasaray maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Atilla Karaoğlan görev alacak. VAR ekibinde Karaoğlan’a AVAR olarak Suat Güz eşlik edecek.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Antalyaspor
#Atilla Karaoğlan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut tipi seçimi nasıl olacak, kaç m² olacağını vatandaş kendisi mi seçecek yoksa TOKİ mi belirleyecek?