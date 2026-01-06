Yeni Şafak
Antalyaspor ikinci yarıya hazırlanıyor

17:326/01/2026, Salı
AA
Kulüp başkanı Rıza Perçin ve teknik direktör Sami Uğurlu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalyaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Antrenmanı, kulüp başkanı Rıza Perçin de izledi.


Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.







