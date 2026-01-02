Yeni Şafak
Sami Uğurlu Antalyaspor'a imzayı attı

Sami Uğurlu Antalyaspor'a imzayı attı

19:002/01/2026, Cuma
AA
Sami Uğurlu resmi sözleşmeyi imzaladı.
Sami Uğurlu resmi sözleşmeyi imzaladı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Teknik Direktör Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile anlaştı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknik direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



