Antalyaspor izne çıktı

16:5626/12/2025, vendredi
Takımın başında Alaattin Gülerce yer aldı.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk bölümünün sona ermesinin ardından antrenman programını tamamlayıp izne çıktı.

Antalyaspor'da takım 6 gün izin yapacak.


Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yardımcı antrenör Alaattin Gülerce yönetiminde çalıştı. Ligde ilk yarının sona ermesiyle 3 günlük antrenman programını tamamlayan Akdeniz ekibi, 6 günlük izne ayrıldı.


Antalyaspor, devre arası hazırlıkları kapsamında 2 Ocak 2026 Cuma günü tesislerinde bir araya gelecek.






