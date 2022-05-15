Antalyaspor'da Nuri Şahin rüzgarı: Kırmızı beyazlılar rekorunu geliştirdi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla 16. galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 58'e çıkardı. Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, bu süreçte 10 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

Süper Lig'de 15. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 50 puanda kaldı.

47. dakikada Fraport TAV Antalyaspor ikinci golü buldu. Fernando'nun soldan kullandığı kornerde Naldo'nun altıpas çizgisinin üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top, yere çarparak ağlara gitti: 1-2

53. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Hadergjonaj'ın geri pasında kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği topu, araya giren Haji Wright kaptı. Wright'ın ceza sahası sağ çaprazından uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

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70. dakikada Antalyaspor dördüncü kez ağları havalandırdı. Fernando'nun ara pasıyla topla buluşan Haji Wright, ceza sahası sol çaprazında son çizgiye yakın bir noktadan topu arka direğe ortaladı. Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği ikili mücadelede son olarak Hadergjonaj'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4

86. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Emin Engin'in soldan ortasında Mabil'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

90 2. dakikada Haji Wright'ın ceza sahası içinden çıkardığı sert şutta üst direğe çarpan meşin yuvarlağı kale çizgisini geçtikten sonra kaleci Erdem Canpolat kontrol etti. Gol kararı veren hakem Mert Güzenge, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarında incelemede bulundu. Hakem Güzenge, bu pozisyondan önce Antalyaspor ceza sahasında kaleci Boffin ile girdiği ikili mücadelede Muleka'nın yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı kararı verdi ve Wright'ın golünü iptal etti. 90 6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4

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Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

🔥 Seri 1️⃣5️⃣ maça çıktı!



⏱ Dk.90: Akreplerimiz, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.



G👊LLER: 19' Fredy Ribeiro, 47' Naldo Pereira, 53' Haji Wright, 70' Florent Hadergjonaj (K.K.)#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/QXriVEhzSM — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) May 15, 2022



