Arda Güler Arbeloa’ya veda etti: Yanıtı İspanya’da olay oldu

Real Madrid’de alınan kötü sonuçların ardından Xabi Alonso ile yollar ayrılmıştı. Daha sonra bu geçiş süreci için takımın başına Alvaro Arbeloa getirilmişti. İspanyol kulübünde sezon bitimiyle birlikte Arbeloa ile de yollar ayrıldı. Real Madrid’in başına ise Jose Mourinho’nun geçeceği öğrenildi.





"Liderliğiniz bizim için çok değerliydi"

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, teknik direktür Alvaro Arbeloa'ya veda etti. Güler, “Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.





"Git ve dünyayı fethet"

Arbeloa da Arda Güler'in bu paylaşımını alıntılayarak, "Çok teşekkür ederim Arda. Sahip olduğun tüm yeteneği, gerçek bir üst düzey oyuncunun kişiliği ve mantalitesiyle birlikte gösterdiğini görmekten büyük gurur duyuyorum. Özellikle de büyük gecelerde… Sen büyülüsün! Bol şans… Git ve dünyayı fethet!" şeklinde yanıt verdi.







