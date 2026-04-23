Arda Güler, sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyebilir. Sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilen 21 yaşındaki futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Sezonun kalan kısmında riske edilmesi beklenmeyen Arda Güler, Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda forma giyebilmek için çalışmalarını sürdürecek.