Arda Güler'in annesinden kafa karıştıran paylaşım: Fenerbahçe taraftarı harekete geçti

Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyadan gece yarısı yaptığı paylaşımla gündem oldu. Anne Güler, Twitter hesabından "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandı. Serap Güler'in bu paylaşımına ağlayan emoji eklemesi dikkati çekti.