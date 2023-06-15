Arda Güler'in annesinden kafa karıştıran paylaşım: Fenerbahçe taraftarı harekete geçti

Annesinin paylaşımı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Arda Güler'in takımda kalması için kampanya başattı.
Arda Güler'in annesi Serap Güler, sosyal medyadan gece yarısı yaptığı paylaşımla gündem oldu. Anne Güler, Twitter hesabından "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandı. Serap Güler'in bu paylaşımına ağlayan emoji eklemesi dikkati çekti.
Sarı-lacivertli taraftarları endişelendiren paylaşım, "Arda Güler Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Fenerbahçeli taraftarlar bunun üzerine sosyal medyadan kampanya başlatarak, "Bizi bırakma Arda Güler" çağrısında bulundu.
Bilindiği üzere Arda Güler, Avrupa'nın birçok büyük kulübünün transfer listesinde yer alıyor.