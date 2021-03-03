Arda Turan Ankaragücü maçı sonrasında isyan etti: "Biz her şeyi görüyoruz"

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Arda Turan, hakem kararlarındaki standartsızlıklara isyan etti.
İşte Arda Turan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Ankaragücü'nü tebrik ederim. Söylemek istediğim başka şeyler var. Beşiktaş maçında Diagne önce topa vuruyor, kafasına geliyor. 'Hocam önce topa vurdu' diyorsun, 'Ardacım tehlikeli' diyor. 'Tamam hocam, kırmızı' diyorsun. Alanya'da Luyindama'ya olunca tehlikeli olmuyor."
- -"Emre Kılınç, Antalya'da ayağının dışıyla çocuk oyunu kesmeye çalışıyor, kırmızı kart. Falcao kayıyor, 2. sarı... Kadıköy'de 9 dakika, bugün 6 dakika. Neden?"
- -"Biz yetmezsek Fatih Terim çıkar konuşur. Adalet bizim üstümüzden sağlanacaksa, razıyım. Ben 16 maç ceza aldım. PFDK ile konuştuğunuz kadar 15-16 yaşındaki çocuklar için konuşmuyorsunuz. 1 yıldır maç oynamıyorlar. %85'iniz futbolu bilmiyorsunuz."
- -"Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri muhakkak çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa, biz buna da razıyız."
- -"Biz görüyoruz, hissediyoruz. Galatasaray yine şampiyon olur. Bırakın bu işleri biz bu işleri yemiyoruz. Adaletli olun."