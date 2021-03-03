Arda Turan Ankaragücü maçı sonrasında isyan etti: "Biz her şeyi görüyoruz" Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Ankaragücü maçı sonrasında hakem kararlarına isyan etti. Turan, Süper Lig'deki standartsızlıklardan bahsederken 'biz her şeyi görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Mart 2021, 21:14 Son Güncelleme: 03 Mart 2021, 21:22 Yeni Şafak