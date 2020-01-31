Arda Turan'ın transferi netleşti: Yurt dışına gidiyor

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı.

Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

Milli futbolcu için özellikle Güney Amerika ve MLS'ten teklifler olduğu aktarılıyor. Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna'da transfer tahtasının açık olduğu ve yıldız ismin bu ülkelerde de forma giyebileceği iddialar arasında.