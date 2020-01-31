SÜPER LİG

Arda Turan'ın transferi netleşti: Yurt dışına gidiyor

Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Arda Turan

Arda Turan

Fotoğraf: ALBERTO LINGRIA

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan Arda Turan, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı.

Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncunun, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden bir takıma imza atması düşünülüyor.

  • Milli futbolcu için özellikle Güney Amerika ve MLS'ten teklifler olduğu aktarılıyor. Bununla birlikte Rusya ve Ukrayna'da transfer tahtasının açık olduğu ve yıldız ismin bu ülkelerde de forma giyebileceği iddialar arasında.

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı
DHA

Fatih Terim Arda Turan'a kapıyı açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, 'Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım' dedi.

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