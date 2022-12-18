Di Maria final maçında gözyaşlarına hakim olamadı

Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası final karşılaşmasında Lusail Iconic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen Arjantin'de, ikinci golü atan yıldız futbolcu Di Maria golün ardından duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.
Penaltıyı da Di Maria almıştı
Arjantinli yıldız karşılaşmanın 23. dakikasında takımına penaltı kazandırmış ve Lionel Messi penaltıyı gole çevirmişti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Di Maria, Dembele'nin müdahalesi sonrasında yerde kalmıştı.
- Angel Di Maria, 2021 yılındaki Copa Amerika finalinde de Brezilya karşısında kupayı getiren golü atan futbolcu olmuştu.
GOOOLL! | ANGEL DI MARIA!! ARJANTİN MÜTHİŞ PASLARLA GELDİ! FİNALDE FARK 2'YE ÇIKTI! 😱⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/Cla5ZoW2cB
GOOOLL! | ANGEL DI MARIA!! ARJANTİN MÜTHİŞ PASLARLA GELDİ! FİNALDE FARK 2'YE ÇIKTI! 😱⚽#ARG | #Qatar2022 pic.twitter.com/Cla5ZoW2cB— TRT Spor (@trtspor) December 18, 2022