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Di Maria final maçında gözyaşlarına hakim olamadı

Dünya Kupası final mücadelesinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arjantin'i 2-0 öne geçiren golü atan Di Maria, golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin-Fransa maçında gol atan Di Maria neden ağladı?
Di Maria, Arjantin formasıyla 129. maçında 28. golünü kaydetti.

Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası final karşılaşmasında Lusail Iconic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen Arjantin'de, ikinci golü atan yıldız futbolcu Di Maria golün ardından duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Penaltıyı da Di Maria almıştı

Arjantinli yıldız karşılaşmanın 23. dakikasında takımına penaltı kazandırmış ve Lionel Messi penaltıyı gole çevirmişti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Di Maria, Dembele'nin müdahalesi sonrasında yerde kalmıştı.

  • Angel Di Maria, 2021 yılındaki Copa Amerika finalinde de Brezilya karşısında kupayı getiren golü atan futbolcu olmuştu.

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