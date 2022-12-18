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Di Maria final maçında gözyaşlarına hakim olamadı

Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Arjantin'i 2-0 öne geçiren golü atan Angel Di Maria, golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası finalinde Arjantinli Di Maria gol sonrası neden ağladı?
Di Maria, Arjantin formasıyla 129. maçında 28. golünü kaydetti.

Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası final karşılaşmasında Lusail Iconic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Arjantin önce Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra 2-0 öne geçen Arjantin'de, ikinci golü atan yıldız futbolcu Di Maria golün ardından duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Di Maria, sakatlığı nedeniyle turnuvanın bir bölümünde forma giyememişti.
Di Maria, sakatlığı nedeniyle turnuvanın bir bölümünde forma giyememişti.

Penaltıyı da Di Maria almıştı

Arjantinli yıldız karşılaşmanın 23. dakikasında takımına penaltı kazandırmış ve Lionel Messi penaltıyı gole çevirmişti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Di Maria, Dembele'nin müdahalesi sonrasında yerde kalmıştı.

  • Angel Di Maria, 2021 yılındaki Copa Amerika finalinde de Brezilya karşısında kupayı getiren golü atan futbolcu olmuştu.

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