Arne Slot'un Liverpool'u darmadağın: Anfield'da farklı yenilgi | ÖZET

Arne Slot'un Liverpool'u darmadağın: Anfield'da farklı yenilgi | ÖZET

22/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un yaşadığı üzüntü.
Liverpool, İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu ve son 7 maçta 6. yenilgisini aldı.

İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.


Anfield'da oynanan mücadeleden Liverpool 3-0 mağlup ayrıldı ve kötü gidişatını sürdürdü.

Bu sonucun ardından Arne Slot'un ekibi Liverpool son 7 lig maçından 6. kez mağlubiyetle ayrılmış oldu. Kırmızı-beyazlılar 18 puanla 11. sıraya geriledi.


Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Savona ve 78. dakikada Gibbs-White kaydetti.


LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST MAÇ ÖZETİ
Liverpool - Nottingham Forest maçının özetini izlemek için

PREMIER LİG PUAN DURUMU



#Liverpool
#Nottingham Forest
#Premier Lig
