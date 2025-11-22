Arne Slot'un Liverpool'u darmadağın: Anfield'da farklı yenilgi | ÖZET

Liverpool, İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu ve son 7 maçta 6. yenilgisini aldı.
İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadeleden Liverpool 3-0 mağlup ayrıldı ve kötü gidişatını sürdürdü.
Bu sonucun ardından Arne Slot'un ekibi Liverpool son 7 lig maçından 6. kez mağlubiyetle ayrılmış oldu. Kırmızı-beyazlılar 18 puanla 11. sıraya geriledi.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Savona ve 78. dakikada Gibbs-White kaydetti.