Arne Slot'un Liverpool'u darmadağın: Anfield'da farklı yenilgi | ÖZET

İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Anfield'da oynanan mücadeleden Liverpool 3-0 mağlup ayrıldı ve kötü gidişatını sürdürdü.

Bu sonucun ardından Arne Slot'un ekibi Liverpool son 7 lig maçından 6. kez mağlubiyetle ayrılmış oldu. Kırmızı-beyazlılar 18 puanla 11. sıraya geriledi.