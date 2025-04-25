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Aslan Eyüpspor'a hazırlanıyor

Aslan Eyüpspor'a hazırlanıyor

15:0625/04/2025, Cuma
AA
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Okan Buruk idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.
Okan Buruk idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.


Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





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