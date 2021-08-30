Aslan kaçtı Paşa yakaladı

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’nın konuğu olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-2’lik beraberliğe razı oldu. Sarı-kırmızılı takım sezonun ilk puan kaybını yaşarken, Kasımpaşa cephesi üst üste 2. beraberliğini aldı. Galatasaray, sahaya sürpriz denebilecek bir kadroyla çıktı. Orta sahada Taylan’ı yedek kulübesine çeken teknik kadro, yeni transfer Olimpiu Morutan’ı ilk 11’de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takımla ilk resmi maçına çıkan Morutan’ın yeni takımına ısınması kısa sürdü. 32. dakikada Cicaldau’nun attığı golün asistini yapan Morutan, 38’de Kerem’in golünde pozisyonun hazırlayıcısı oldu. Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına 2 farkla önde
gitmeyi planlarken, 45+2’de sahneye çıkan Jorgensen farkı bire indiren skoru kaydetti. İlk yarının sonunda yediği golün şokunu üzerinden atamayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya geriye yaslanarak başladı. Oyunun kontrolünü eline alan Kasımpaşa, 66’da Umut Bozok ile beraberliği sağlayan golü buldu. Bu dakikadan sonra maç yeniden başlarken, Galatasaray cephesi iki oyuncu değişikliği yaparak oyunun kontrolünü yeniden eline aldı. Karşılaşmanın son bölümünde rakip kaleye üst üste ataklar yapan sarı-kırmızılı takım, aradığı golü bulamazken, beraberliği kabul etti.