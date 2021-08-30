Aslan kaçtı Paşa yakaladı Süper Lig’de Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu ile öne geçse de Jorgensen ve Umut Bozok’u durduramayınca 2 puandan oldu. Bu sezon ligdeki ilk puan kaybını yaşayan sarı-kırmızılılar, puanını 7 yaptı

Umut Yılmaz 30 Ağustos 2021, 02:48 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2021, 02:51 Yeni Şafak