Aslan pes etmiyor

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray’ın bileği bükülmüyor. 5 aydır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, en son 27 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi elemelerinde Young Boys’a mağlup oldu. Sonrasında çıktığı 22 resmi maçta ise 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’na Başakşehir maçıyla giriş yapan Galatasaray, mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı kurtardı. maçın uzatma dakikalarında Batshuayi’nin penaltı atışını kaçırması sebebiyle sarıkırmızılılar galibiyeti kaçırdı.