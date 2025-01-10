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Aslan pes etmiyor

Aslan pes etmiyor

Umut Yılmaz
04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele eden G.Saray, 3 turnuvada henüz yenilmedi. Son olarak kupada Başakşehir maçında 2 kez geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan beraberlikle ayrılmasını bildi.

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray’ın bileği bükülmüyor. 5 aydır yenilmeyen sarı-kırmızılılar, en son 27 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi elemelerinde Young Boys’a mağlup oldu. Sonrasında çıktığı 22 resmi maçta ise 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’na Başakşehir maçıyla giriş yapan Galatasaray, mücadelede iki kez geriye düşmesine rağmen bir puanı kurtardı. maçın uzatma dakikalarında Batshuayi’nin penaltı atışını kaçırması sebebiyle sarıkırmızılılar galibiyeti kaçırdı.


KUPAYA PUANSIZ BAŞLAMADI

Galatasaray, en başarılı performansını Süper Lig’de sergiliyor. Sarı-kırmızılı takım, 17 maçın 15’ini kazanırken topladığı 47 puanla Fenerbahçe’nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. UEFA Avrupa Ligi’nde de bileği bükülmeyen Galatasaray, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 36 takım arasında 6. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası’nda da ilk maçların sonunda 1 puanı bulunuyor.


#spor
#Galatasaray
#Süper Lig
#Avrupa Ligi

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