Aslan üç puanı kaptı

Süper Lig’in 22. haftasında lider Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü’nün konuğu oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sezon ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, üst üste 28. resmi maçında gol atıp, galibiyetlerine bir yenisini eklerken, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. Yeni transferlerden Ahmed Kutucu, yıldızlaştığı maçta attığı şık golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak ise bir gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla takımının en iyisi olarak dikkat çekti. Mücadeleye baskılı başlayan Galatasaray, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında öne geçmeyi başardı. 5. dakikada Mertens sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunu ceza sahası dışına açarken, Ahmed Kutucu ceza sahası yayı üzerinde gelişine sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 18’de Muslera’nın uzaklaştıramadığı top Mustafa Eskihellaç’ın önünde kalırken, kaleyi boş gören bu futbolcunun aşırtma vuruşu üstten auta gitti. İlk yarının son dakikalarında Mertens, Sallai ve Kaan Ayhan’la gole yaklaşan Galatasarday, kaleci Mustafa Burak’ı geçemedi. Puan ya da puanlar çıkartmak isteyen Gaziantep FK, ikinci yarıda atak gücünü arttırdı. Sarı-kırmızılı takımın kalesini art arda pozisyonlarda yoklayan kırmızı-siyahlılar, son vuruşlarda başarılı olamadı. 49’da Kozlowski’nin çizgiye inerek içeri açtığı ortada Okereke’nin kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. 63’de savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Okereke’nin şutunda top auta gitti. 78’de sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu’nun sert şutuna Muslera topu kornere çeldi. Maçın devamında iki takım da gol bulamazken, mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Fırsat transferi çıkabiliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Erken gol sayesinde maç bizim için biraz daha rahat geçebilirdi. Rakibimiz ikinci yarı daha dirençliydi. Yorgunluklar oluyor. Çok fazla aynı oyuncularla oynadık. Puan farkı 6, artırmak istiyoruz" dedi. Transfer hakkında konuşan Buruk, "Alacağımız, göndereceğimiz oyuncular olacak. Oyuncuların kafası karışıyor. Hücum hattına takviye yaptık. Savunmaya birkaç takviye yapmayı planlıyoruz. Fırsat transferi çıkabiliyor. Görüştüğümüz oyuncular var. Transfer kolay değil. İstediğimiz takviyeleri yaptıktan sonra kadromuz daha rahat olacak" diye konuştu.

Mario Lemina geri dönüyor

Hücum bölgesinin ardından orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, eski oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı takım, Wolvermhapton ile 3 milyon Euro bonservis ücreti konusunda anlaştı. Gabonlu oyuncuyla ise yıllık 3 milyon Euro maaş veriecek. 31 yaşındaki oyuncu 2019-20 sezonunda Galatasaray’da kiralık forma giymişti.

Nelsson ve Zaniolo kiralandı

Son 2 sezondur G.Saray'dan ayrılmak isteyen Victor Nelsson, 1 milyon Euro karşılığında Roma’ya kiralandı. Deneyimli stoperin kontratında 12 milyon Euro satın alma opsiyonu da bulunuyor. Dün İtalya’ya giden ve sağlık kontrollerinden geçen Nelsson, Roma ile sözleşme imzaladı. Sezon başında Atalanta’ya kiralanan Nicolo Zaniolo ise bu kez Fiorentina’ya kiralandı. G.Saray, bu kiralamadan 3.2 milyon Euro alacak. Sözleşmede 15,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu da vardı.

Batshuayi Frankfurt'ta

Forvete Alvaro Morata’nın da gelmesiyle forma şansı iyice azalan Michy Batshuayi'nin sözleşmesi feshedildi. Gaziantep'e gitmesine rağmen otelden ayrılmayan Belçikalı futbolcu, Eintracht Frankfurt ile anlaştı. Alman ekibinden G.Saray 3 milyon Euro bonservis+500 bin Euro bonus alacak. Belçikalı futbolcu bu sezon 30 maçta 7 gol ve asistlik performans sergiledi.







