Aslan uçuşa geçti

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar transfer ücreti olarak 15.5 milyon Euro ödedi. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncuların piyasa değeri ise 65 milyon Euro'nun üzerinde. Sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi için 10 milyon Euro, Kaan Ayhan için 2.8 milyon Euro, Angelino için 1.5 milyon Euro, Bakambu için 700 bin Euro, Halil Dervişoğlu için ise 500 bin Euro ödedi. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerin piyasa değeri ise bunun çok üzerinde. Bedelsiz transfer edilen Zaha'nın 22 milyon Euro, Icardi'nin 19 milyon Euro, Angelino'nun ise 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın toplam değerleri ise 11 milyon Euro ediyor.