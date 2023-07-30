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Spor

Aslan uçuşa geçti

Galatasaray, yaptığı yıldız oyuncu transferiyle birlikte kadro değerini katladı. Icardi transferinin ardından sarı-kırmızılı takımın kadro değeri 216 milyon Euro'ya ulaştı. Aslan, 200 milyon Euro sınırını geçen ilk Türk takım oldu.

Umut Yılmaz
10:56 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zaha - Icardi - Angelino

Zaha - Icardi - Angelino

Yaz transfer döneminde birbirinden önemli isimleri transfer eden Galatasaray'ın kadro değeri uçuşa geçti. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı takım 216 milyon Euro kadro değerine ulaşırken, Türkiye'de 200 milyon Euro sınırını geçen ilk takım oldu.


Sarı-kırmızılı takımın değerini daha da arttırması bekleniyor. Kadrosunu birkaç yıldızla daha güçlendirmek isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi olabilecek bir takım kurmayı hedefliyor.


Transfer döneminde RB Leipzig'ten Angelino, Brentford'dan Halil Dervişoğlu, Al Nasr'dan Cedric Bakambu, Crystal Palace'tan Wilfried Zaha'yı transfer eden Galatasaray, son olarak PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Bu isimlerin kadroya katılmasının ardından sarı-kırmızılıların piyasa değeri arttı.


15.5 milyon Euro bonservis ödediler

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar transfer ücreti olarak 15.5 milyon Euro ödedi. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncuların piyasa değeri ise 65 milyon Euro'nun üzerinde. Sarı-kırmızılı takım, Mauro Icardi için 10 milyon Euro, Kaan Ayhan için 2.8 milyon Euro, Angelino için 1.5 milyon Euro, Bakambu için 700 bin Euro, Halil Dervişoğlu için ise 500 bin Euro ödedi. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı isimlerin piyasa değeri ise bunun çok üzerinde. Bedelsiz transfer edilen Zaha'nın 22 milyon Euro, Icardi'nin 19 milyon Euro, Angelino'nun ise 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın toplam değerleri ise 11 milyon Euro ediyor.


En değerli 11'de 7 Galatasaraylı

Süper Lig'in en değerli 11'inde şu an 7 Galatasaraylı oyuncu yer alıyor. 27 milyon Euro ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu olan Zaniolo'nun dışında; Zaha, İcardi, Nelsson, Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Angelino'da Süper Lig'in en değerli 11'inde yer alıyor.





#Galatasaray
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#En değerli kadro
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