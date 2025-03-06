Aslan yeni seri istiyor

Ligde önemli maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Bu sezon galibiyet serileriyle dikkat çeken Galatasaray, Alanyaspor deplasmanıyla birlikte bir yenisine başlamak istiyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde oyuncularına bir konuşma yapan Buruk’un, “Puan tablosunda öndeyiz ve avantaj bizde. Geri kalan maçlarımızı kazanacak ve yeniden şampiyon olacağız” dediği öğrenildi.

Galatasaray, bu sezona 6 maçlık galibiyet serisiyle başladı. Ardından Kasımpaşa ile evinde 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kaybın ardından 5 maçlık galibiyet serisine daha imza attı. Süper Lig’in 14. haftasında bu kez Eyüpspor karşısında beraberlik alan Galatasaray, ardından üst üste 5 maçını da kazandı. Hatayspor ile berabere kalarak 3. kez yol kazası yaşayan sarı-kırmızılı takım, ardından 4 maçlık bir seriye daha imza attı.