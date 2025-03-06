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Aslan yeni seri istiyor

Aslan yeni seri istiyor

Umut Yılmaz
04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışını önde götürmesine rağmen son dönemde büyük düşüş yaşayan ve üst üste iki maçta puan kaybeden Galatasaray, toparlanma sürecine girdi.

Ligde önemli maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Bu sezon galibiyet serileriyle dikkat çeken Galatasaray, Alanyaspor deplasmanıyla birlikte bir yenisine başlamak istiyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde oyuncularına bir konuşma yapan Buruk’un, “Puan tablosunda öndeyiz ve avantaj bizde. Geri kalan maçlarımızı kazanacak ve yeniden şampiyon olacağız” dediği öğrenildi.

BU SEZON SERİSİ ÇOK

Galatasaray, bu sezona 6 maçlık galibiyet serisiyle başladı. Ardından Kasımpaşa ile evinde 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kaybın ardından 5 maçlık galibiyet serisine daha imza attı. Süper Lig’in 14. haftasında bu kez Eyüpspor karşısında beraberlik alan Galatasaray, ardından üst üste 5 maçını da kazandı. Hatayspor ile berabere kalarak 3. kez yol kazası yaşayan sarı-kırmızılı takım, ardından 4 maçlık bir seriye daha imza attı.

Kampa giriyor

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne giderek, üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle moralsiz olan teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara destek verdi. Özbek’in desteğini arkasına alan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi takımını kampa sokmaya karar verdi. Pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 3 gün önceden Antalya’ya gidecek. Belek’te bir otelde kampa girecek olan Galatasaray, 2 gün boyunca taktik çalışmalar yapacak. Cumartesi akşamı Alanya’da konaklayacağı otele geçecek olan sarı-kırmızılılar, sonrasında maç saatini bekleyecek.



#Futbol
#Galatasaray
#Spor

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