Tarih yazan Trabzonspor'un çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Türk futbolunun en büyük başarısına imza atarak çeyrek finale çıkan Trabzonspor'un bir sonraki aşamada karşılacağı rakibi İtalyan temsilcisi Inter oldu.

Bayern Münih ile oynadığı son 16 maçını kazanan Inter, çeyrek finalde temsilcimiz Trabzonspor ile mücadele edecek.

Trabzonspor ile Inter arasında oynanacak olan çeyrek final müsabakası, son 16 aşamasında olduğu gibi tek maç usulü olacak. Temsilcimiz bu karşılaşmayı Trabzon'da oynayacak. Mücadelenin 1 Nisan tarihinde oynanması bekleniyor.





ℹ️ U19 Takımımızın UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final’deki rakibi Inter oldu. pic.twitter.com/0R4VdHzCul — Trabzonspor Özkan Sümer Futbol Akademisi (@tsakademi) March 5, 2025







