Aslan’da rota Gervinho

2018-2019 futbol sezonuna girmeden kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında hücum hattı da yer alan Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune forması giyen Brezilyalı Gervinho, teknik direktör Chris Coleman’ın gözüne giremedi ve B takımına gönderildi. Çin’deki kurallar gereği takımlar en fazla 4 yabancı oyuncuyu kadrolarında tutabiliyorlar. Bu nedenle teknik direktör Coleman, Hernanes, Lavezzi, Mascherano ve El Kaabi’yi kadrosuna dahil etti ve 2016’da Roma’dan 18 milyon Euro’ya transfer edilen Gervinho’yu B takımına gönderdi. Sezonun kalanında A takım forması giyemeyecek olan Gervinho’nun, takımdan ayrılacağı ve kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediği belirtildi. Çin basınında da yer alan haberde Avrupa’ya dönmek isteyen Gervinho ile Galatasaray ve Fransız temsilcisi Marsilya ilgileniyor. Galatasaray, 31 yaşındaki yıldız oyuncu ile daha önceki transfer dönemlerinde de ilgilenmişti. Yıldız golcünün geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Gervinho, Çin’nde oynadığı 29 karşılaşmada 4 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

İSMAİL EL HADDAD G.SARAY’IN RADARINDA

Galatasaray’ın takviye yapmak istediği bölgeler arasında yer alan kanatlar içinse Fas temsilcisi Wydad Casablanca forması giyen İsmail El Haddad gündeme girdi. Fas basınında yer alan haberde, Wydad Casablanca’nın Afrika Şampiyonlar Ligi’nde Horoya ile 1-1 berabere kaldığı maçta Ismail El Haddad’ın gözlemciler tarafından takip edildiği belirtildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımlar arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de yer alıyor. Fas Milli Takımı’nda da forma giyen El Haddad’ın 2020 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Avrupa’ya transfer olmayı istediği de ifade edildi. İsmail El Haddad, Wydad Casablanca formasıyla bugüne kadar 71 resmi maçta görev alırken 15 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

UEFA ile ilgili mücadelemiz sürüyor

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarlar Dernekleri toplantısında konuştu. “UEFA ile ilgili mücadelemiz sürüyor” diyen Cengiz, ‘’Ayın 12’sinde katılım belgesi imzaladık. Sonra yapılandırma anlaşmasını imzaladık. Kendi imzasına sahip çıkmayan bir Avrupa bunun bedelini yine hukukun içinde kalmak şartıyla çok ağır öder. Bu bir tehdit değil, realite’’ dedi. Bu arada Başkan Mustafa Cengiz, dün akşam İsviçre’ye giderek takımın kampını ziyaret etti.

Ndiaye pazarlığı sürüyor

Galatasaray, geçen sezon devre arasında Stoke City’ye sattığı Badou Ndiaye’yi 1 yıllığına kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Geçen sezon Premier Lig’den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray’a dönmek istiyor. İki kulüp arasındaki pürüzlerin giderilmesi sonrası transferin sonlanması bekleniyor.

Kamp Valencia maçıyla bitiyor

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’nin Montrö kentinde sürdüren G.Saray bugün oynacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayacak. Dün çift idman yapan sarı-kırmızılı takımda PSV Eindhoven ile çarşamba günü oynanan maçta tam süre alan futbolcular, 20 dakika yenilenme çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bugün İspanya’nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. İsviçre’nin Fribourg kentinde oynanacak maç TSİ 18.30’da başlayacak. Taraftarlara açık olacak karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart’tan kanalından yayınlanacak. Valencia maçıyla İsviçre kampını tamamlayacak Galatasaray, karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek.