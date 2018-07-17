Atiker Konyasporlu Bourabia İtalya'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, futbolcusu Mehdi Bourabia'nın İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bourabia'yı iki sezon önce 550 bin euroya kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekip, bu transferden 2 milyon 250 bin euro kazanacak.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Mehdi Bourabia'nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassuolo'ya transferi 2 milyon 250 bin euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.