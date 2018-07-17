SÜPER LİG

Atiker Konyasporlu Bourabia İtalya'ya transfer oldu

Atiker Konyaspor forması giyen Mehdi Bourabia, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
26 yaşındaki Mehdi Bourabia, 2 sezondur Konyaspor'da forma giyiyordu.

26 yaşındaki Mehdi Bourabia, 2 sezondur Konyaspor'da forma giyiyordu.

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, futbolcusu Mehdi Bourabia'nın İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bourabia'yı iki sezon önce 550 bin euroya kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekip, bu transferden 2 milyon 250 bin euro kazanacak.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • Futbolcumuz Mehdi Bourabia'nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassuolo'ya transferi 2 milyon 250 bin euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.