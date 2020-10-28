Muhteşem maçta Atletico Madrid-Salzburg'u Joao Felix ile yıktı (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Salzburg'u konuk etti. Joao Felix'in damga vurduğu mücadeleyi Atletico Madrid 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanyollar, 29. dakikada Marcos Llorente'nin attığı golle öne geçti. Salzburg 40. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle beraberliği yakalarken, 47. dakikada Felipe'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Joao Felix sahne aldı

Atletico Madrid'de Joao Felix, 52. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Portekizli oyuncu, mücadelenin son dakikalarında bir kez daha sahne aldı. 20 yaşındaki oyuncu 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 3-2

Mücadele bu skorla sonuçlanırken, Atletico Madrid A Grubu'nda 3 puanla 2. sırada yer aldı. Salzburg ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

Atletico Madrid-Salzburg maç özeti izle

Atletico Madrid-Salzburg maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Milan-Roma maçı nefes kesti: 6 gol atıldı, kazanan çıkmadı İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında lider Milan, konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı.Gol perdesini Zlatan açtıMilano'daki San Siro Stadı'nda yapılan müsabakaya, ev sahibi ekip hızlı giriş yaptı ve daha 2. dakikada İsveçli yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic ile 1-0 öne geçti.Dzeko beraberliği sağladıKonuk Roma, 14. dakikada Bosna-Hersekli golcü Edin Dzeko'nun golüyle skoru eşitledi: 1-1.İlk yarı, karşılıklı gollerle berabere tamamlandı. Milan yeniden öne geçtiİkinci yarının başında yine ev sahibi takım, bu sefer Belçikalı Alexis Saelemaekers ile 47. dakikada 2-1 yeniden öne geçti.Roma bırakmadıRoma, 71. dakikada Jordan Veretout'un penaltı golüyle skorda bir kez daha dengeyi yakaladı: 2-2.Penaltıyı Hakan aldı, Zlatan attı78. dakikada Romalı Mancini'nin, Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ceza sahasında yaptığı hareket nedeniyle ev sahibi takım penaltı atışı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Ibrahimovic, Milan'ı 3-2 üstünlüğe taşıdı. Son sözü Kumbulla söylediKonuk takım, maçı bırakmayarak 84. dakikada Arnavut oyuncusu Marash Kumbulla ile skorda yeniden eşitliği sağladı: 3-3.Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Lider Milan, 3 kez öne geçtiği maçı kazanamayarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşasa da 13 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk Roma ise 8 puanla 9. sırada yer aldı.Milan-Roma maç özeti;

03:23 dk 15 Ağustos 2020 Diğer Bayern Münih 8-2 Barcelona (Maç özeti ve golleri izle) Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik skorla hezimete uğrattı ve yarı finale çıkan takım oldu.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski, Coutinho (2) ve Müller (2) kaydetti. Barcelona'nın golleri ise Luis Suarez ve Alaba'dan (kk) geldi.Alman temsilcisinin yarı finaldeki rakibi Manchester City – Lyon maçının ardından belli olacak.Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde 14 yıl sonra ilk kez yarı finalde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olmayacak.İşte nefes kesen maçın özeti ve tüm golleri.



