Atletico Madrid, Salzburg maç özeti izle 3-2: UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetleri
Muhteşem maçta Atletico Madrid-Salzburg'u Joao Felix ile yıktı (ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Gecenin öne çıkan karşılaşmalarından olan Atletico Madrid-Salzburg mücadelesinde Joao Felix ön plana çıktı. Mücadeleyi Atletico Madrid, son dakikalarda Joao Felix'in attığı golle 3-2 kazandı. Atletico Madrid, Salzburg özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Salzburg'u konuk etti. Joao Felix'in damga vurduğu mücadeleyi Atletico Madrid 3-2 kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İspanyollar, 29. dakikada Marcos Llorente'nin attığı golle öne geçti. Salzburg 40. dakikada Dominik Szoboszlai'nin attığı golle beraberliği yakalarken, 47. dakikada Felipe'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.
Joao Felix sahne aldı
Atletico Madrid'de Joao Felix, 52. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Portekizli oyuncu, mücadelenin son dakikalarında bir kez daha sahne aldı. 20 yaşındaki oyuncu 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 3-2
Mücadele bu skorla sonuçlanırken, Atletico Madrid A Grubu'nda 3 puanla 2. sırada yer aldı. Salzburg ise 1 puanla son sırada bulunuyor.
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