Avantajlıyız ama 90 dakika daha var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynayacakları AEK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deplasmanda elde edilmiş bir avantajları olduğunu belirten Karaman, “Biz nasıl orada yenmişsek, onların da yenme ihtimali var. Benim oyuncularım geçen seneden beri zaten çok değişik kulvarlarda, bir çok zorluğun içinden geçtiler. Saha içinde kendilerine yakışanı yaptıklarından dolayı bizleri bu günlere umutla taşıdılar. Yine bu müsabakaya hangi oyuncumuzla çıkarsak çıkalım ayni ciddiyetle oynayacaklardır. Geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaklar. 3 - 1 skor avantaj ama herseyini bittiği anlamına gelmiyor. Mücadelemizi sürdürüp gruplara kalmak istiyoruz” dedi.

Karaman, oyun stilinde değişiklik olup olmayacağı sorusuna ise “Hangi oyuncu grubuyla oynarsak oynayalım oynumuzda fark yok. Biz aynı tarzımızla başlayacağız. Hangi oyuncu seçimi yaparsak yapalım bizde farklılık yok” diye konuştu. Bordo-mavililerin genç futbolcusu Abdülkadir Ömür ise, “İlk maçtan avantajlı bir skorla döndük ancak 90 dakikamız daha var. İnşallah AEK karşısında yine bize yakışan bir oyun sergileyerek gruplara kalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.