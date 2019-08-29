Avantajlıyız ama 90 dakika daha var
UEFA AVRUPA LİGİ

Avantajlıyız ama 90 dakika daha var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Biz nasıl yenmişsek onların da bizi yenme ihtimali var. Oyuncularım kendilerini yakışanı yaptıkları için bizleri bu günlere umutla taşıdılar. Gruplara kalmak istiyoruz” dedi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Ünal Karaman ve Abdülkadir Ömür

Ünal Karaman ve Abdülkadir Ömür

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynayacakları AEK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deplasmanda elde edilmiş bir avantajları olduğunu belirten Karaman, “Biz nasıl orada yenmişsek, onların da yenme ihtimali var. Benim oyuncularım geçen seneden beri zaten çok değişik kulvarlarda, bir çok zorluğun içinden geçtiler. Saha içinde kendilerine yakışanı yaptıklarından dolayı bizleri bu günlere umutla taşıdılar. Yine bu müsabakaya hangi oyuncumuzla çıkarsak çıkalım ayni ciddiyetle oynayacaklardır. Geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaklar. 3 - 1 skor avantaj ama herseyini bittiği anlamına gelmiyor. Mücadelemizi sürdürüp gruplara kalmak istiyoruz” dedi.

  • Karaman, oyun stilinde değişiklik olup olmayacağı sorusuna ise “Hangi oyuncu grubuyla oynarsak oynayalım oynumuzda fark yok. Biz aynı tarzımızla başlayacağız. Hangi oyuncu seçimi yaparsak yapalım bizde farklılık yok” diye konuştu. Bordo-mavililerin genç futbolcusu Abdülkadir Ömür ise, “İlk maçtan avantajlı bir skorla döndük ancak 90 dakikamız daha var. İnşallah AEK karşısında yine bize yakışan bir oyun sergileyerek gruplara kalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-AEK karşılaşmasına dair tüm bilgiler
Trabzonspor-AEK karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan Trabzonspor, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, Yunanistan temsilcisini elemesi halinde tarihinde üçüncü kez gruplara kalma başarısı gösterecek. Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden Trabzonspor, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalmıştı.Bu sezon Avrupa'da 4. maçTrabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla elerken, AEK karşısında da Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü.Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa yolculuğunda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavili takımın attığı 7 golün 4'ünü Caleb Ekuban, 2'sini Alexander Sörloth, 1'ini ise Filip Novak kaydetti.Kapalı gişe oynanacakBu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynayacak. İlk 2 karşılaşmada olduğu gibi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine dolduracak.Trabzonspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacakMuhtemel 11Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları devam ediyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın sakatlığının bulunmadığı ve akşamki çalışmada yer alacağı belirtildi.Kadroya yeni katılan İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in antrenman eksiği olduğu, teknik heyetin hazırladığı özel program doğrultusunda hazır hale getirilmeye çalışılacağı öğrenildi.Trabzonspor'un AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.📣 UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK ile oynayacağımız rövanş karşılaşması öncesinde her iki takımın yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.Detaylar👉 https://t.co/VgexXZX18F pic.twitter.com/UylXwwnPAs&mdash; Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 27, 2019

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