Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Avrupa’daki temsilcilerimiz belli oldu: 5 takımla mücadele edeceğiz

Avrupa’daki temsilcilerimiz belli oldu: 5 takımla mücadele edeceğiz

22:5522/05/2026, Cuma
G: 22/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Avrupa'da beş takımla mücadele edeceğiz.
Avrupa'da beş takımla mücadele edeceğiz.

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından Türkiye’nin 2026/27 sezonundaki Avrupa temsilcileri netleşti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililerin elde ettiği bu şampiyonluğun ardından Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan Başakşehir de Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Böylece 2026/27 sezonunda Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil edecek takımlar ve mücadele edecekleri organizasyonlar netleşti.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan lig aşamasında yer alacak. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Devler Ligi için 2. eleme turundan başlayacak.

Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan Avrupa macerasına dahil olacak. Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş ise Avrupa Ligi’nde 2. eleme turunda mücadele edecek.

Öte yandan Başakşehir, sezonu 5. sırada tamamlamasına rağmen Trabzonspor’un kupa zaferi sayesinde UEFA Konferans Ligi bileti aldı. İstanbul ekibi Avrupa serüvenine 2. eleme turundan başlayacak.




#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş’ın Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu