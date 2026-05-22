Avrupa’daki temsilcilerimiz belli oldu: 5 takımla mücadele edeceğiz

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından Türkiye’nin 2026/27 sezonundaki Avrupa temsilcileri netleşti.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililerin elde ettiği bu şampiyonluğun ardından Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan Başakşehir de Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.
Böylece 2026/27 sezonunda Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil edecek takımlar ve mücadele edecekleri organizasyonlar netleşti.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan lig aşamasında yer alacak. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Devler Ligi için 2. eleme turundan başlayacak.
Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan Avrupa macerasına dahil olacak. Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş ise Avrupa Ligi’nde 2. eleme turunda mücadele edecek.
Öte yandan Başakşehir, sezonu 5. sırada tamamlamasına rağmen Trabzonspor’un kupa zaferi sayesinde UEFA Konferans Ligi bileti aldı. İstanbul ekibi Avrupa serüvenine 2. eleme turundan başlayacak.