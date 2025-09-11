Avrupa'yı geride bıraktık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün mali yapısı, tesisleşme hamleleri ve sportif başarı hedefleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Özbek “Temmuz itibarıyla Galatasaray’ın geçmişten gelen hiçbir borcu kalmadı. Vergi, sporcu veya üçüncü kişilere olan tüm yükümlülükler yerine getirildi. Bugün itibarıyla sadece faaliyetler kapsamında doğacak yükümlülüklerimiz var” dedi. Başkan Özbek ayrıca, yapılan sermaye artışıyla kulübün değerini 13.5 milyar TL’ye çıkardıklarını, Sportif AŞ’nin borsada 21.2 milyar TL değerle Türkiye’nin en değerli spor kulübü olduğunu vurguladı.

Başkan Dursun Özbek, Florya’dan Kemerburgaz’a taşınan futbol takımının yeni tesislerinin Avrupa’daki örneklerle kıyaslandığını belirterek, “Barcelona ve Manchester City gibi kulüplerde oynamış futbolcularımız, bu tesisin Avrupa’da bile eşi olmadığını söylüyor” ifadelerini kullandı. Altyapı için Eyüpsultan'da yeni sahalar ve tesislerin yolda olduğunu, stadın yanında 60 dönümlük arazide ise basketbol, voleybol ve salon sporları için modern bir kompleks inşaatına başlanacağını duyurdu. Galatasaray Adası’nın da yenilenerek hizmete açıldığını hatırlatan Özbek, Florya, Mecidiyeköy ve Riva gibi projelerden kazanılan gelirlerin kulübün motoru olduğunu da dile getirdi.