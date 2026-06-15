Aziz Yıldırım'ın toplantısından çıkacak teknik direktörü "Yüzde 99.9 diyerek" açıkladı

Böylece 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlük görevini daha önce birlikte şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a emanet etmesi bekleniyor.

61 yaşındaki deneyimli teknik adam, daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kocaman, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemlerde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine adını yazdırmıştı.