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Aziz Yıldırım'ın toplantısından çıkacak teknik direktörü "Yüzde 99.9 diyerek" açıkladı

Aziz Yıldırım'ın toplantısından çıkacak teknik direktörü "Yüzde 99.9 diyerek" açıkladı

15:4015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Aziz Yıldırım'ın ilk icraati teknik dirketör olacak.
Aziz Yıldırım'ın ilk icraati teknik dirketör olacak.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör belirsizliğinin sona ermesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yeni dönemde takımın başına geçecek ismin büyük ölçüde netleştiği belirtildi.

Fenerbahçe'nde başkan Aziz Yıldırım liderliğinde yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemin yol haritasının belirleneceği toplantının ardından teknik direktör konusundaki belirsizliğin sona ermesi bekleniyor. Toplantıdan Aykut Kocaman kararı çıkması bekleniyor


A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Kadıköy'den aktardığı bilgilerde, "Fenerbahçe'de bugünkü toplantının ardından yüzde 99.9 Aykut Kocaman ismi açıklanacak" ifadelerini kullandı.


Böylece 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlük görevini daha önce birlikte şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a emanet etmesi bekleniyor.

Kupalar kazanmıştı

61 yaşındaki deneyimli teknik adam, daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kocaman, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemlerde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine adını yazdırmıştı.



#Fenerbahçe
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