Aziz Yıldırım'ın toplantısından çıkacak teknik direktörü "Yüzde 99.9 diyerek" açıkladı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktör belirsizliğinin sona ermesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde yeni dönemde takımın başına geçecek ismin büyük ölçüde netleştiği belirtildi.
Fenerbahçe'nde başkan Aziz Yıldırım liderliğinde yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemin yol haritasının belirleneceği toplantının ardından teknik direktör konusundaki belirsizliğin sona ermesi bekleniyor. Toplantıdan Aykut Kocaman kararı çıkması bekleniyor
A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Kadıköy'den aktardığı bilgilerde, "Fenerbahçe'de bugünkü toplantının ardından yüzde 99.9 Aykut Kocaman ismi açıklanacak" ifadelerini kullandı.
Böylece 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, teknik direktörlük görevini daha önce birlikte şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a emanet etmesi bekleniyor.
61 yaşındaki deneyimli teknik adam, daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Kocaman, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemlerde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine adını yazdırmıştı.