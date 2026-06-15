Fenerbahçe eski Galatasaraylı yıldızı istiyor: Aykut Kocaman sonrası ilk iş o olacak

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Aykut Kocaman ile birlikte transfer çalışmalarının da şekillenmeye başladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin savunma hattı için Galatasaray altyapısından yetişen bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Westerlo forması giyen Emin Bayram için girişim yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerini Avrupa'da sürdüren 23 yaşındaki stoperin, savunmaya yapılacak takviyeler arasında ön plana çıktığı belirtildi.

Yönetimin önümüzdeki günlerde oyuncunun durumu hakkında resmi temaslara başlaması bekleniyor. Haberde ayrıca transfer sürecinde Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilecek bir detay da paylaşıldı.

Daha önce sarı-lacivertli kulüpte idari menajerlik görevinde bulunan Hasan Çetinkaya'nın şu anda Westerlo'da görev yapmasının, iki kulüp arasındaki görüşmelerde kolaylık sağlayabileceği ifade edildi.

Emin Bayram geride bıraktığımız sezon toplamda 39 karşılaşmaya çıkarken 4 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan savunma oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Galatasaray'dan 2024-25 sezonunda 4 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.











