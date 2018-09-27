Babel 3 yıl daha Beşiktaş’ta

Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Beşiktaş, bir yandan ara transfer dönemi için takıma yapacağı takviyeleri düşünürken, diğer yandan da iç transferde sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturuyor. Siyah-beyazlıların Hollandalı oyuncusu Ryan Babel de sezon sonunda mukavelesi bitecek oyunculardan birisi. Beşiktaş’a 2016-2017 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak gelen ve o sezon yaşanan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Babel, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde attığı şık golle dikkat çekti. Beşiktaş’ın sözleşme uzatmak istediği Hollandalı yıldız, siyah-beyazlıların bu teklifine sıcak bakıyor. Beşiktaş Transfer Komitesi’nin yeni sözleşme teklifi için masaya oturduğu yıldız futbolcu, yıllık 2 milyon 750 bin Euro’dan 3 yıllık sözleşmeye imza atmayı kabul etti. Siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini ifade eden Babel, “Beşiktaş taraftarı ile aramda güzel bir bağ var. Burada istikrarı yakaladım. Bunu devam ettirmek isterim. 3 yıl daha Beşiktaş’ta kalmayı düşünüyorum” diye konuştu.

AVRUPA’DAN TEKLİFLER VAR

Hollandalı futbolcuya çok sayıda tekif olduğu öğrenildi. Sezon sonu boşa çıkacak olan Babel’in bonservissiz olarak ayrılma ihtimali Avrupa’da bir çok kulübün iştahını kabartmış durumda. Bu nedenle elini çabuk tutan Beşiktaş yönetimi oyuncuyu ikna etti. Hollanda ekiplerinden Feyenoord’un Babel ile ciddi şekilde ilgilendiği ve yıldız oyuncuya teklif getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş ise yapılacak sözleşmenin ardından teklifin kendilerine gelmesi halinde masaya oturmayı planlıyor. Hollandalı futbolcuyu bedelsiz olarak elden kaçırmayı düşünmeyen Beşiktaş Transfer Komitesi, gelebilecek yüksek bir teklifi de değerlendirecek. Bu sezon 11 maçta forma giyen Ryan Babel, 6 golle iyi bir performans ortaya koydu. Beşiktaş’taki performansıyla uzun bir aradan sonra Hollanda Milli Takımı’na da yeniden seçilen yıldız futbolcu, milli forma ile 51 maçta 8 gole imza attı.

FARKLI BÖLGELERDE OYNUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in en büyük kozu olarak gördüğü Ryan Babel’in en önemli özelliği farklı bölgelerde oynayabilmesi. Asıl yeri sol açık olan Hollandalı yıldız, zaman zaman sağ kanatta, forvette ve 10 numara mevkisinde forma giyebiliyor. Güneş’in de ısrarla elde tutulmasını istediği Babel, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde de ön plana çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcu bu dönemde henüz sezon başı olmasına rağmen Avrupa Ligi’nde 2 gole imza attı.