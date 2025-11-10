Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve üç hakem tutuklandı

Hakemlere yönelik bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile üç hakem adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı tutuklandı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında birçok isim gözaltına alındı.
Dört isim tutuklandı
