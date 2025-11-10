Yeni Şafak
Bahis soruşturmasında yeni gelişme: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve üç hakem tutuklandı

18:0510/11/2025, Pazartesi
Bahis soruşturmasında Özkaya'nın da aralarında olduğu dört isim daha tutuklandı.
Hakemlere yönelik bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile üç hakem adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında birçok isim gözaltına alındı.

Dört isim tutuklandı

Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Özkaya ile hakemler Arslan, Okat ve Yapıcı tutuklandı.



