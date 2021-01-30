Yeni transfer ayağının tozuyla derbiye çıkacak

Dünya

Çin'de havalimanında ilginç olay: 30 kilo portakal yediler

Çin’de bir havalimanında ek bagaj ücretinden kaynaklı ilginç bir olay yaşandı. 4 kişi uçağa biniş sırasında ek bagaj ücreti ödememek için yanlarında taşıdıkları 30 kilogram portakalı yedi.