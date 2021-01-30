Spor Yeni transfer ayağının tozuyla derbiye çıkacak
SÜPER LİG

Bakasetas Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Yeni transfer ayağının tozuyla derbiye çıkacak

Trabzonspor'un yeni transferi Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı kamp kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetas Trabzonspor formasıyla poz verdi.
Bakasetas Trabzonspor formasıyla poz verdi.

Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da bu maçın kadrosu belli oldu.

Bordo-mavili kulübün Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan futbolcu Bakasetas, derbi kafilesinde yer aldı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor;

  • Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin, Atakan, Serkan, Faruk Can, Marlon, Hakan, Bakasetas, Baker, Berat, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

İki oyuncuyu kıyasladı: Pelkas Bakasetas’ın seviyesinde değil
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İki oyuncuyu kıyasladı: Pelkas Bakasetas’ın seviyesinde değil

Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da
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Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da

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