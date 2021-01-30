Yeni transfer ayağının tozuyla derbiye çıkacak

Süper Lig'in 22. haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'da bu maçın kadrosu belli oldu.
Bordo-mavili kulübün Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan futbolcu Bakasetas, derbi kafilesinde yer aldı.
Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor;
- Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin, Atakan, Serkan, Faruk Can, Marlon, Hakan, Bakasetas, Baker, Berat, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.
Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu açıklandı
✅Bakasetas pic.twitter.com/LkYRHxcSew
Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu açıklandı