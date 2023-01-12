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Balotelli en iyiler arasına girdi: FIFA aday gösterdi

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de Adana Demirspor'da geçiren İtalyan yıldız Mario Balotelli, FIFA tarafından yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday gösterildi. Balotelli bu ödüle geçen yıl Göztepe maçında attığı golle aday oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balotelli en iyiler arasına girdi: FIFA aday gösterdi
Balotelli sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılmıştı.

Adana Demirspor'dan yaz transfer döneminde ayrılan Mario Balotelli'nin, Akdeniz ekibindeki bir golü FIFA Puskas'a aday gösterildi.

Puskas'a aday gösterildi

İtalyan yıldızının geçen sezon Göztepe karşılaşmasında rabona vuruşu ile attığı gol FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.

Adana Demirspor'un, söz konusu karşılaşmada Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etmişti.

İşte Balotelli'nin attığı gol:

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