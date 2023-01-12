Balotelli en iyiler arasına girdi: FIFA aday gösterdi

Adana Demirspor'dan yaz transfer döneminde ayrılan Mario Balotelli'nin, Akdeniz ekibindeki bir golü FIFA Puskas'a aday gösterildi.
Puskas'a aday gösterildi
İtalyan yıldızının geçen sezon Göztepe karşılaşmasında rabona vuruşu ile attığı gol FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.
Adana Demirspor'un, söz konusu karşılaşmada Göztepe'yi 7-0'lık skorla mağlup etmişti.
İşte Balotelli'nin attığı gol:
Mario Balotelli'nin geçen sezon Göztepe karşısında bulduğu gol, FIFA Puskas Yılın Golü ödülüne aday gösterildipic.twitter.com/oAcds99iW2
Mario Balotelli'nin geçen sezon Göztepe karşısında bulduğu gol, FIFA Puskas Yılın Golü ödülüne aday gösterildipic.twitter.com/oAcds99iW2— SPOR (@yenisafakspor) January 12, 2023