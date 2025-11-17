Yeni Şafak
Barcelona Camp Nou'ya geri dönüyor: İşte oynanacak ilk maç

17:2617/11/2025, Pazartesi
Camp Nou bir süredir kapasite artırımı için tadilattaydı.
Barcelona, efsane stadı Camp Nou’ya geri dönüyor. Yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak farklı bir stadyumda oynayan Katalan devi, bu hafta sonu Athletic Club ile yapacağı karşılaşmayla birlikte yuvasına dönmüş olacak.

Barcelona, uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları sebebiyle uzak kaldığı efsanevi stadı Camp Nou'ya bu hafta geri dönüyor. Katalan ekibi, La Liga'nın bu haftaki fikstüründe Athletic Club ile oynayacağı kritik karşılaşmayı, yeniden kısmen açılan Camp Nou'da yapacak.


Kulüp ve lig yönetiminin ortak kararıyla, uzun bir aradan sonra taraftarların stadyumla yeniden buluşması sağlanmış olacak. Bu tarihi geri dönüş, hem sportif hem de manevi açıdan kulüp için büyük bir anlam ifade ediyor.



Barcelona'nın teknik heyeti ve futbolcuları da, geçici stat olan Lluís Companys'ten sonra yeniden kendi yuvalarına dönmenin heyecanını yaşıyor.




#Barcelona
#Camp Nou
#Futbol
#LaLiga
