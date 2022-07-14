Barcelona Dembele ile sözleşme uzattı

Spor

Mesut Özil imzayı attı: Başakşehir'i seçme nedenini açıkladı

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe dışında zaten bir kulübe gidebilirdim Türkiye'de. O da Başakşehir'di" dedi. Yıldız futbolcu, transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük etkisi olduğunu söyledi.