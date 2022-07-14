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Barcelona Dembele ile sözleşme uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele ile yeni sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Barcelona Dembele ile sözleşme uzattı
Ousmane Dembele

Barcelona, Ousmane Dembele'nin sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun 2024 yılına kadar Barcelona forması giyeceği kaydedildi.

140 milyon euro ödenmişti

2017 yılında Borussia Dortmund'a bonuslarla 140 milyon euro ödeyerek Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona, 5 yıllık sözleşmesi sona eren futbolcuyu takımda tutmak için çaba harcıyordu.

  • Katalan ekibinde ikisi lig olmak üzere 5 kupa kazanan Dembele, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan Barcelona kariyerinde tüm kulvarlarda 150 maça çıktı ve 32 kez rakip fileleri havalandırdı.
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