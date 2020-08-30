LA LİGA

Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum"

Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı haberleri gündemdeki yerini korurken tartışma çıkartacak bir gelişme yaşandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi'nin yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılması bekleniyor.

Lionel Messi'nin yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılması bekleniyor.

Fotoğraf: Albert Gea

Barcelona'da Lionel Messi, takımının yeni sezon öncesindeki COVID testlerinde yer alacak futbolcular arasında yer almadı. Bu durum Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.

Katalan ekibinde tüm bunlar yaşanırken takıma devre arası transfer döneminde katılan Martin Braithwaite şaşırtan bir istekte bulundu. Messi'nin takımdan ayrılma olasılığını takip eden Danimarkalı futbolcu, Arjantinli yıldızın 10 numarasına talip olduğunu bildirdi.

Barcelona'da Messi'nin ayrılık haberlerinden oldukça rahatsızlık duyan ve üzülen Katalan taraftarlar, Braithwaite'nin bu tutumu sonrasında 29 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.

Devre arası transfer döneminde hücum alternatifi olarak alınan Braithwaite, Barcelona'da 11 maçta 1 gol atabilmişti.

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