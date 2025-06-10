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Barcelona'dan Atletico Madrid'e

Barcelona'dan Atletico Madrid'e

11:5810/06/2025, Salı
AA
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Clement Lenglet'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.
Clement Lenglet'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Barcelona'dan ayrılan Clement Lenglet, bonservis bedeli ödenmeden Atletico Madrid'e transfer oldu.

Barcelona'dan ayrılan Lenglet, Atletico Madrid'e transfer oldu.


Atletico Madrid'in internet sitesindeki açıklamaya göre Fransız savunmacı, 2028'e kadar Atletico oyuncusu olacak.


Barcelona ile 1 İspanya Şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki Lenglet, 16 kez yer aldığı Fransa Milli Takımında 2021'de UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.





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