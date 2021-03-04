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Barcelona'dan harika dönüş

İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında uzatmalara giden maçta Sevilla'yı 3-0 mağlup eden Barcelona ilk finalist oldu.

Haber Merkezi AA
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Messi ve arkadaşları maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Yarı finalin ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 yenilen Barcelona, rövanşı 3 golle aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle Barcelona'nın 1-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarı Barcelona'nın ataklarını iyi bir savunmayla ceza sahası dışında tutan Sevilla, 73. dakikada kazandığı penaltıyı ise değerlendiremedi.

Yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan çıkan Arjantinli futbolcu Lucas Ocampos, Barcelona'nın defans oyuncusu Oscar Mingueza'nın ceza sahasında kendisine yaptığı faul sonrasında verilen penaltıda topun başına geçti.

Ocampos'un vuruşunda köşeyi iyi tahmin eden kaleci Marc Andre Ter Stegen, kurtarışıyla gole izin vermedi.

Maçın normal süresinin ardından, son uzatma dakikasında (Dk. 90 4) Gerard Pique'nin kafa golüyle skoru 2-0'a taşıyan Barcelona, karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Fernando Reges'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle Sevilla uzatma dakikalarını bir kişi eksik oynadı.

Uzatmaların hemen başında, 95. dakikada Jordi Alba'nın ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Martin Braithwaite Barcelona'yı 3-0 öne geçirdi.

Kral Kupası'nı en çok kazanan (30) ve en fazla final oynayan (41) takım olan Barcelona, son 10 sezonda 9. kez adını finale yazdırdı.

  • Kupanın diğer yarı finalinde Levante ile Athletic Bilbao bugün karşı karşıya gelecek. Bilbao'nun sahasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.


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