LA LİGA

Barcelona'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Yanındayız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırılan eski milli kalecilerden Rüştü Reçber için eski takımı Barcelona geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Eski milli kaleci Rüştü Reçber, kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formaları giymişti.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formaları giymişti.

İspanyol kulübünün Türkçe yayın yapan Twitter adresinden yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, "Birlikte başaracağız ve yine aynı coşkuyla tekrar sarılacağız. Biliyoruz ki sen yaparsın kaptan. Sağlığına kavuşman dileğiyle, geçmiş olsun Rüştü Reçber" ifadeleriyle milli kaleci için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor da yayımladığı mesajda, "Yine devleşeceksin kalende biliyoruz Rüştü Reçber. Dualarımız seninle" ifadelerine yer verdi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mourinho'dan koronavirüs yardımı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.