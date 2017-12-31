Barcelona'nın transferini sponsoru sızdırdı

Barcelona Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Coutinho'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
25 yaşındaki oyuncunun Katalan ekibine transferi ise forma sponsoru Nike tarafından duyuruldu.
Nike'ın ürün satışı bölümünde, "Coutinho Camp Nou için hazır" ifadeleri kullanıldı.
Nike, resmi hesabından Barcelona'nın Coutinho transferini resmen duyurdu! pic.twitter.com/qalEplKog8
Nike, resmi hesabından Barcelona'nın Coutinho transferini resmen duyurdu! pic.twitter.com/qalEplKog8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Aralık 2017
Yorum