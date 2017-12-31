LA LİGA

Barcelona'nın transferini sponsoru sızdırdı

Barcelona'nın forma sponsoru Nike, Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Coutinho'nun Katalan ekibine transferini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coutinho bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 20 maçta 12 gol atarken 8 de asist yaptı.

Coutinho bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 20 maçta 12 gol atarken 8 de asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Barcelona Kulübü, sezon başından beri kadrosuna katmak istediği Coutinho'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

25 yaşındaki oyuncunun Katalan ekibine transferi ise forma sponsoru Nike tarafından duyuruldu.

Nike'ın ürün satışı bölümünde, "Coutinho Camp Nou için hazır" ifadeleri kullanıldı.


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