Barcelona'ya Robert Lewandowski'den kötü haber

14:1314/10/2025, Salı
İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'ya Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'den kötü haber geldi. Katalan devi, forvet oyuncunun sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.

İspanyol ekibi Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği açıklandı.


Kulüpten yapılan açıklamada, Lewandowski'nin "sol uyluk biceps femoris" kasında yırtık meydana geldiği duyuruldu. İyileşme süresinin sakatlığın seyrine bağlı olarak değişebileceği belirtildi.


Bir süre takımdan uzak kalacak tecrübeli futbolcunun 26 Ekim'de Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak "El Clasico" maçında forma giymesi beklenmiyor.


Bu sezon 9 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet oyuncusu, 4 gol kaydetti.






