Başakşehir-Sporting Lizbon: 4-1

Başakşehir, Avrupa’da tarih yazmaya devam ediyor. Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayarak tarihinde ilk defa tur atlama başarısı gösteren turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Portekiz’de aldığı 3-1’lik maçın rövanşında evinde Sporting Lizbon’u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Turuncu-lacivertliler ilk yarıda 31’inci dakikada Skrtel, 45’inci dakikada Aleksic’in golleriyle öne geçti. 68’inci Vietto’nun golüne engel olamayan Başakşehir, 90+3’üncü dakikada Visca’nın golüyle maçı uzatmaya taşıdı. 109’uncu dakikada Visca’nın golüyle Başakşehir mücadeleyi 4-1’lik skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Maçın kırılma anı 88. dakika

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında oynanan mücadelenin kırılma anı 88. dakikada yaşandı. Konuk ekibin atağında sağdan ceza sahasına giren Doumbia'nın şutunda kaleci Mert Günok'un da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Bu pozisyondan 3 dakika sonra ise Edin Visca karşılaşmayı uzatmalara götüren golü atmayı başardı. Uzatma bölümünde Visca ile bir gol daha bulan turuncu-lacivertliler, turu geçen taraf oldu.

Skrtel gollerine devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Başakşehir, sahasında Sporting Lizbon’u 4-1 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı. Bu zorlu mücadelede takımının ilk golünü atan Martin Skrtel, bu sezon toplamda 4 gole ulaştı. Süper Lig’de 11 maçta rakip ağları 3 defa sarsan Skrtel, Avrupa Ligi’nde de 6 müsabakada görev alırken, ilk golünü Portekiz temsilcisine karşı atmış oldu. Slovak futbolcu, ayrıca Türkiye Kupası’nda da 1 karşılaşmada forma giyerken, gol yada asist üretemedi.

Okan Buruk, Avrupa’da 4. galibiyetini aldı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında sahasında Sporting Lizbon’u uzatmalara giden maçta 4- 1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başında 10. Avrupa sınavına çıkan Teknik Direktör Okan Buruk da böylelikle 4. zaferini kazanmış oldu.

Teşekkürler Okan Buruk ve öğrencileri... 🇹🇷 pic.twitter.com/xhtAIEEW0s — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Şubat 2020

Son 16 turu kura çekimi yarın

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak ve Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Aleksic'ten Avrupa Ligi'nde ilk gol

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa Ligi'nde ilk golünü Sporting Lizbon ağlarına gönderdi. Aleksic, 45. dakikada kullandığı frikikte çok sert vurdu ve turuncu-lacivertli takımı 2-0 öne geçiren golü attı.

Maç sonu büyük sevinç

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte tur sevincini yaşayan turuncu-lacivertli ekibin sevinci saha içinde uzun süre devam etti.



