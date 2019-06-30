Başakşehir'den Beşiktaş'a Azubuike çalımı

Süper Lig'de önümüzdeki sezon zirveye oynamayı hesaplayan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir transfer gözde oyuncularından biri için karşı karşıya geldi.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Okechukwu Azubuike için turuncu lacivertliler devreye girip, bir adım öne geçti.



Başakşehir yönetiminin Nijeryalı orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Mısır'ın Pyramıds takımıyla pazarlık masasına oturduğu ve Azubuike'nin bonservisini almaya çok yakın olduğu bildirildi.

22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun, ilk zamanlarda Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ancak Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı hocası Okan Buruk'un Başakşehir'in başına geçmesinin ardından turuncu lacivertli ekibe daha yakın olduğu ifade edildi.