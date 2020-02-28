UEFA AVRUPA LİGİ

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag oldu

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Haber Merkezi İHA
Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.

Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Başakşehir'in rakibi belli oldu. Temsilcimiz, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kurada Kopenhag ile eşleşti.

Son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler şöyle:

  • Başakşehir-Kopenhag
  • Olympiakos-Wolverhampton
  • Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen
  • Wolfsburg-Shakhtar Donetsk
  • Inter-Getafe
  • Sevilla-Roma
  • Salzburg veya E. Frankfurt-Basel
  • LASK-Manchester United

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