Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Başakşehir'in rakibi belli oldu. Temsilcimiz, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kurada Kopenhag ile eşleşti.
Son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’ndaki eşleşmeler şöyle:
- Başakşehir-Kopenhag
- Olympiakos-Wolverhampton
- Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen
- Wolfsburg-Shakhtar Donetsk
- Inter-Getafe
- Sevilla-Roma
- Salzburg veya E. Frankfurt-Basel
- LASK-Manchester United
Kopenhag'ın teknik direktörlüğünü taraftarların efsane olarak gördüğü Norveçli futbol adam Ståle Solbakken yapıyor. 2013'ten bu yana takımın başında olan Solbakken, Kopenhag ile 8 lig şampiyonluğu elde etti pic.twitter.com/KX2fVQbpmr
Kopenhag'ın teknik direktörlüğünü taraftarların efsane olarak gördüğü Norveçli futbol adam Ståle Solbakken yapıyor. 2013'ten bu yana takımın başında olan Solbakken, Kopenhag ile 8 lig şampiyonluğu elde etti pic.twitter.com/KX2fVQbpmr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Şubat 2020
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