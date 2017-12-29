Başkan adayları için son gün

Galatasaray’da 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü başkanlık seçimleri için aday olacak isimlerin Divan Başkanlığı'na yönetim listelerini vermeleri için bugün süre doluyor. Adaylar; yönetim, denetim, sicil ve denetleme kurulu olmak üzere asil ve yedek şeklinde 44 kişilik isim listelerini bugün saat 17:00'ye kadar Türk Telekom Stadı’nda bulunan Divan Başkanlığı'na teslim edecekler. Galatasaray'da seçim çalışmaları başlarken, mevcut başkan Dursun Özbek, listesine Ali Dürüst'ü eklemek için çalışma başlattı. Ekibinde her anlamda güçlü bir 2. Başkan bulunmasını isteyen Dursun Özbek, Dürüst'e “Yeni dönemde beraber çalışalım. Sen futbolu yönet. Bizde projelere konsantre olalım. Görev alır mısın? Birlikte Galatasaray adına mesai harcayalım” dedi. Dürüst ise Türkiye Futbol Federasyonu'nda devam edeceğini belirterek, Özbek'in bu teklifini kabul etmedi.

KARDEŞ ÖZBEK SÜRPRİZİ

Galatasaray’da başkan Dursun Özbek’in yeni dönem için oluşturacağı yönetim listesinde en büyük sürpiz kardeşi Mehmet Özbek olabilir. Sportif AŞ yönetim kurulunda bulunan ve bir dönem futbolun başında yer alan Mehmet Özbek’in, Fatih Terim’in görevi kabul etmesinde önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Dursun Özbek'in, yeni dönemde kardeşini listeye yazması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camianın en önemli isimlerinden birisi olan Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ı yönetimine alabilmek için büyük çaba sarf eden Başkan Dursun Özbek, bu konuda da başarılı oldu. Yeni dönemde Özbek’in listesinde olması beklenen isimler ise şöyle; Mehmet Özbek, Nasuhi Sezgin, İpek Kıraç, Abdullah Kavukçu, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal, Ali Yüce, Refik Arkan, Ural Aküzüm, Dikran Gülmezgil, Osman Kocaman, Mehmet Onur Tan, Ahmet Çebeci, Ozan Oral, Cemal Genç, Mehmet İlbak.

Heyacanla devre arasını bekliyorum

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim göreve gelmeden önce gönderilecekler listesinin ilk sıralarında yer alan Ryan Donk, Bucaspor maçında oynadığı futbol ile göz doldurup yeni bir şans buldu. Tatile çıkmadan önce bir açıklama yapan Hollandalı futbolcu, “Fatih Terim'le özel bir görüşme gerçekleştirmedik. Zaten kendisi henüz yeni geldi. Devre arası kampına katılacağım. İdmanları heyecanla bekliyorum. Kendimi göstereceğim ve elimden geleni yapacağım. Galatasaray'dan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Oynamadığım dönemde teklif almadım. Teklif gelse de ilgilenmezdim. Ben Galatasaray'da kalmak ve başarılı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.